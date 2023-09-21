Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerde uygulanacak olan ortak sınav tarihlerini duyurdu. Böylelikle, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri belirlenmiş oldu. Peki,"2023 Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman yapılacak?" İşte Ortaokul ve lise ortak sınav tarihleri...