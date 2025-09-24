Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Ortak sınav tarihleri 2025- 2026: Ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?

        Ortak sınav tarihleri 2025- 2026: Ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait ortak yazılı sınav tarihlerini duyurdu. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin kayıtlı ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde ülke geneli toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor. İşte ortak sınav tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 17:33 Güncelleme: 24.09.2025 - 17:34
        • 1

          Ortak sınav tarihleri belli oldu. Takvimin yayınlanmasının ardından gözler 6, 7, 9 ve 10. sınıf Türkçe ve Matematik ortak sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Ortak sınavlar açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 sorudan oluşuyor. Sınav süreleri ise 40 dakika olarak uygulanıyor. İşte, ortak sınav tarihleri

        • 2

          6,7,8,9 SINIF ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

          Yayımlanan takvime göre 1.dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

          2.dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6.sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6.sınıf ve 8.sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10.sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

          2.dönem 2. yazılı sınavlar ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek.

        • 3

          Bu sınavlarda yapılacak açık açıklamalar, konularda ne sıralandığını anladığı kadar ortaya çıkmasının yanı sıra, ayrıntıların nasıl geri döneceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği hakkında da önemli veriler sağlayacak.

          Bu uygulama ile düzenleyicileri, sınıfların içindekilerin ayrıntılarını daha yakından izleyecek; Ülke genelindeki sınav sonuçları ise akademik başarının değerlendirilmesine olanak tanıyacak.

