Ortaokul ve liselerde bu sene ilk kez uygulanacak olan ortak sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık tarafından belirlenen sorular okullara teslim edilecek ve ortak sınavlar okullarda gerçekleştirilecek. Ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci yazılı sınavları ülke genelinde ortak sınav olarak gerçekleştirilecek. İşte 2023-2024 MEB ortaokul ve liselerde ortak sınav tarihleri...