Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık tarihinde tamamlandı. Sınavların geride kalmasının ardından ortak sınav sonuçları beklenmeye başladı. Peki, ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ortak sınav sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenilebileceğine ilişkin bilgiler...