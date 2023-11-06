Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB ortak sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Bu yıl ilk kez düzenlenen ve halihazırda son günlerine girilen ortak sınavlar ile ilgili gözler sonuç tarihine çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarına ve sonuçların nasıl öğrenileceğine dair bilgileri derledik!
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30 Ekim tarihi itibariyle başlayan ortak sınavlarda artık son günlere girilmiş durumda. Müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak adına yurt genelinde düzenlenen ortak sınavlar, 10 Kasım tarihinde sona erecek. İşte, ortak sınav sonuçları ile ilgili bilgiler...
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ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortak sınav sonuçlarının kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçları odmplatform.meb.gov.tr web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Okullar, kurumsal girişyaparak sonuçlarına ulaşabileceklerdir.
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İTİRAZ SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
a) Öğrenci velisi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 (üç) iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile sınav sonucuna itiraz başvurusunda bulunabilir.
b) Okul müdürlüğü, dilekçeleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine aynı gün içinde DYS üzerinden iletir.
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c) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aynı gün içerisinde dilekçeleri DYS üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine iletir.
d) Gelen dilekçeler doğrultusunda optik form üzerinde kontroller yapılarak gerekli bilgilendirmeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden okul müdürlüklerine yapılır.