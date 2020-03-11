Ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yılda bir milyona yakın yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu ilçesinde koronavirüse karşı tedbir kapsamında yoğun olarak kullanılan alanlar dezenfekte edildi.
İlçede, toplu taşıma araçları, duraklar, terminal, tarihi ve turistik alanlar, parklar ve caddelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsten korunmak için tedbir alındığını belirterek, ilçede konuyla ilgili bütün kurumlarla ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.
İlçede vaka görülmediğini aktaran Ürkmezer, sosyal medya üzerinden panik havası oluşturanlara itibar edilmemesini ve resmi kurum açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.
- Düzce
Düzce'de toplu ulaşım araçları ile okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekiplerinin ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi konusunda çalışmalarını sıklaştırdı.
Milli Eğitim Bakanlığının okullarda hijyene dikkat edilmesi yönünde uyguladığı tedbirlere ek olarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel ekipler okulları dezenfekte etmeye başladı.
Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla 7 kişi ve 3 araçla kurulan ekip, 61 okulda dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.
Toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçların ilaçlanma sıklığı da artırıldı.
Dezenfekte çalışmalarında temizlik ve bakterilerin arındırılması amacıyla kullanılan ilaçların kokusuz ve insan sağlığına zararsız olduğu kaydedildi.
- Bolu
Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimince vatandaşların yoğun olarak kullandığın alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.
Ekipler, parklarda, otobüs terminalinde, duraklarda, bankamatiklerde, camilerde ilaçlama gerçekleştirdi.
Bu bölgelerde günlük yapılan ilaçlamaların dışında, kapalı duraklara el dezenfeksiyon aparatları yerleştirildi.
- Kocaeli
Kocaeli'de günlük ortalama 100 bin kişinin yolculuk ettiği Ulaşımpark'ın işlettiği Akçaray tramvay hattı ile otobüsler tepeden tırnağa temizlenerek hem virüslerden hem de mikroplardan arındırılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, detaylı temizliklerde otobüsler ve tramvayların içi, dışı, camları, sürücü kabini, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.
Her gün yapılan hijyen çalışmalarının dışında, tramvay istasyonlarına vatandaşların kullanımı için el dezenfektanı yerleştirildi.
UlaşımPark'a ait 336 otobüs ve tramvaylarda, nano teknoloji uygulaması gerçekleştiriliyor.
Tramvaylarda, UV filtre uygulaması ile tramvay içerisindeki iklimlendirme sistemindeki bakterileri ve mikro organizmalar önlenerek tramvay içerisindeki kötü kokular da önlenmiş oluyor.
- Bartın
Bartın'da toplu ulaşım araçları ile yoğun kullanılan alanlarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.
Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile diğer salgın hastalıklara karşı ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini belirtti.
Halka temiz ve sağlıklı seyahat imkanı sunmak amacıyla Bartın Belediyesi özel halk otobüsleri ile Bartın Belediyesi Özel İnkumu halk otobüslerinin ekipler tarafından dezenfekte edildiğini aktaran Akın, "Bartın Belediyesi idari hizmet binamızın belirli bölümlerine el dezenfektanı yerleştirdik. Dezenfekte çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecek." ifadesini kullandı.
Muhabir : Ekip
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