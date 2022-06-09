Ortadan kaybolan karı koca aranıyor

AA

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yaşayan İ.K (41) ile eşi köy muhtarı İ.M.K'den (51) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İ.K ile İ.M.K'nin evinde ve çevresinde yapılan aramalarda karı koca bulunamayınca, ihbar üzerine bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.