Ortaca ilçesinde uzun bir aradan sonra sokağa çıkanlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etti - MUĞLA

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bazı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ilk anlarında ilçe mezarlığındaki yakınlarının kabristanlarını ziyaret ettikleri görüldü.

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