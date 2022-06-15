Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam aracıyla ilçeye dönerken yolda rahatsızlandı. Afyon'da hastaneye kaldırılan Alim Uzundemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Uzundemir, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve anjiyo uygulanan Başkan Uzundemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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