Orta ve Doğu Karadeniz'de sokaklar sakin

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Trabzon ve Ordu'da, uygulamanın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı.
Polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimsenin görülmediği Trabzon'da, belediye işçileri sokak ve kaldırımlarda bakım çalışması yürütüyor. Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
- Ordu
Ordu'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Demokrasi ve Köprübaşı meydanlarının yanı sıra Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi sessizliğe büründü. Kentte emniyet güçleri ise belli bölgelerde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları denetliyor.
- Kısıtlama olmayan iller de sessiz
Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakin bir gün yaşanıyor. Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri de daha önce alınan karar gereği kontrollü olarak trafiğe kapatıldığı için araç ve yaya yoğunluğu bulunmuyor.
Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrıları karşılık buluyor. Halkın en yoğun olduğu 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı'nda sakinliğin hüküm sürdüğü gözlemleniyor.
Giresun'da ise Atatürk ve Osman Ağa meydanları ile Gazi Caddesi'nde eskiye oranla sakin günler geçiriliyor.
Artvin'de, kent sakinlerinin "Evde kal" çağrılarına uymasıyla İnönü ve Cumhuriyet caddeleri, Kültür Sokağı ile Çoruh Park sessizliğe büründü.
Kısıtlama kapsamı dışında olmasına rağmen vatandaşların "Evde kal" çağrılarına riayet ettiği Bayburt'ta da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmadı.
,Fikret Delal,Fatih Mehmet Özcan,Hayati Akçay,Atakan Çıtlak,Veysel Kara,Yusuf Okur
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