Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Trabzon'da Atatürk Alanı ve Meydan Parkı'nda sessizlik hüküm sürerken, kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde ise az da olsa hareketlilik yaşanıyor.
Kamu kurumlarının ve banka şubelerinin kapalı olması nedeniyle şehir merkezinin diğer günlere kıyasla daha sakin olduğu görülüyor.
Polis ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile maske kullanma zorunluluğu getirilen cadde ve sokaklarda kontrollerini sürdürüyor, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıyor.
- Ordu
Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanları sessizliğini korurken, kentin işlek caddelerinden Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliliği gözlendi.
Buradaki vatandaşların tamamının maske kullanımına özen gösterdikleri görüldü.
- Giresun
Giresun'da alınan önlemler dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda sakinlik var. Kentin en işlek noktası Gazi Caddesi’nde ise geçmiş günlere göre hareketlilik azaldı.
- Rize
Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile bazı sokaklarda önceki günlere oranla hareketliliğin azaldığı görüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim.
Dışarı çıkan vatandaşların maske takma kuralına uyduğu görüldü.
- Artvin
Artvin'de vatandaşların evde kal çağrısına büyük oranda uyması sayesinde cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini geçiriyor.
İnönü ve Cumhuriyet caddeleri ile diğer cadde ve sokaklar eskiye oranla daha sakin.
Vatandaşların zaman geçirdiği Kültür Sokağı ve Atapark Meydanı'nda da sessizlik hakim.
- Gümüşhane
Gümüşhane'de de Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sakinlik hüküm sürüyor.
Çok sayıda fırın, market ve iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi ile 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda ise bugün semt pazarının kurulması nedeniyle araç ve yaya hareketliliği gözlemleniyor.
İl genelinde sokakta maske takmanın zorunlu olduğu kentte, vatandaşların büyük oranda bu karara uyduğu görüldü.
- Bayburt
Bayburt'ta da kurum ve dükkanların bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araç yoğunluğu gözlemlendi.
Tarihi Saat Kulesi ve çevresi, Hükümet Meydanı, ara cadde ile sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Cadde ve sokaklarda polislerle bekçiler, Kovid-19 tedbirlerine uymaları konusunda vatandaşları uyardı.
,Fikret Delal,Hayati Akçay,Gültekin Yetgin,Veysel Kara,Yusuf Okur,Fırat Özdemir
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