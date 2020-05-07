Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuldu

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim oldu. Polis ekipleri, bariyerlerle kapatılan alanlara girişe kontrollü izin veriyor.
Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor. Polis ekipleri zaman zaman bankada işlem yaptırmak için sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıyor.
Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi meydanları, alınan tedbirler kapsamında boş kalırken kentin işlek caddesi Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliliği gözlendi.
Polis ve bekçiler, Süleyman Felek Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına kurdukları bariyerlerden vatandaşları sırayla alırken caddeye girmek isteyenlerin ateşi ölçülüyor.
Öte yandan ekipler, banka ve PTT önlerinde sıra bekleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.
Polis ekipleri çeşitli mahallelerde kurulan halk pazarlarında ise yoğunluk yaşanmaması için önlemlerini sürdürüyor.
Bayburt'ta vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.
Kentin salgın öncesi en işlek noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İş yerleri ve kurumların yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde görevli polis ve bekçiler, kurumlarda işleri olan vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıyor.
Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de ise cadde ve sokaklarda güneşli ve güzel havanın da etkisiyle hareketlilik görüldü.
,Duygu Avunduk,Fırat Özdemir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!