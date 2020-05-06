Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ve Atapark ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim. Polis ekipleri, bariyerlerle kapatılan bazı cadde ve sokaklara girişe kontrollü izin veriyor.
Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise kısmen hareketlilik gözleniyor. Vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
Zaman zaman yağmurun etkili olduğu kentte, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki araç trafiğinin de sakin olduğu gözlendi.
Ordu'da Demokrasi ve Köprübaşı meydanlarında sakin bir gün daha yaşanıyor.
Kentin en işlek caddelerinden Süleyman Felek Caddesi'nde ise yağışa rağmen kısmen insan hareketliliğinin olduğu gözlendi. Banka şubeleri önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafeye dikkat edilmesi hususunda uyarılıyor. Vatandaşların maske kullanımına da özen gösterdiği görüldü.
Giresun'da halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Meydanı ve Gazi Caddesi'nde yağışın da etkisiyle son zamanların en sakin günlerinden biri yaşanıyor.
Rize'de, yağmurlu havada vatandaşlar büyük oranda evlerinde kaldı. Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinin zaruri haller dışında araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle sessizlik hakimdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı da boş kaldı.
Gümüşhane'de, 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda sükunet hüküm sürüyor. İş yerlerinin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde ise zaman zaman iş ve alışveriş odaklı kalabalık oluşuyor. Polis ekiplerince vatandaşlara maske takma ve sosyal mesafenin korunması uyarıları yapılıyor.
Artvin'de dün geceden beri etkisini sürdüren soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle meydan ve caddeler en sakin günlerinden birini yaşıyor. Kentin işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve İnönü caddelerinde kısmen de olsa araç trafiği gözlemleniyor.
Bayburt'ta, ana caddelerden Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araç yoğunluğu gözlendi. Kentin diğer işlek noktaları tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile Atatürk Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu. Güvenlik güçleri, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde anonslarını sürdürdü.
,Muhittin Sandıkçı,Eyüp Elevli,Atakan Çıtlak,Veysel Kara,Yusuf Okur,Fırat Özdemir
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