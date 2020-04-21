Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Söz konusu illerde, koronavirüse karşı alınan tedbirler, güvenlik güçlerince yapılan denetimler ve vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde insan ve araç yoğunluğu eskiye oranla azaldı.
Polis ekipleri, sık sık araçlardan vatandaşları, evde kalmaları konusunda anonslarla uyarıyor. İhtiyaçları için sokağa çıkanların ise maske ve eldiven kullandığı gözlendi.
Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi'nde sakinlik hakim oldu.
Ordu'daki Demokrasi ve Köprübaşı meydanları da sakinliğini koruyor. Banka şubeleri ve eczane önlerinde sosyal mesafe sağlanırken, vatandaşların sırayla içeri alındığı görüldü.
Giresun'da halkın toplanıp vakit geçirdiği alanların başında gelen Atatürk Meydanı'nda sessizlik hakim. Şehrin en işlek yeri olan Gazi Caddesi'nde ise yağışlı havanın da etkisiyle insan hareketliliği azaldı.
Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakin bir gün yaşanıyor. Yağmurun da etkisiyle sokakların boş kaldığı kentte, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri de daha önce alınan karar gereği kontrollü olarak trafiğe kapatıldığı için araç ve yaya yoğunluğu bulunmuyor.
Gümüşhane'de, 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı'nın eskiye oranla sakin olduğu gözlendi.
Ramazan ayı öncesi kısmen hareketliliğin arttığı kentte, polis ekipleri "Evde kal" anonsları yaparken, zabıta ekipleri de semt pazarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
,Fikret Delal,Eyüp Elevli,Gültekin Yetgin,Veysel Kara
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