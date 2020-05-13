Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

AA

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar Caddesi ile diğer cadde ve sokaklarda kısmen sakinlik hakim.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Atatürk Alanı ve Meydan Parkı'nda çevre düzenlemesi ve tadilat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi Meydanları ile şehrin işlek caddesi olan Süleyman Felek'te kısmen insan hareketliliği yaşanırken, görevliler buralardaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.

Kentteki zabıta ekipleri de araçlardan anons yaparak vatandaşlara gerekmedikçe dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Öte yandan, bekçiler halk pazarlarının giriş ve çıkışlarındaki önlemlerine devam ederek, yoğunluğun oluşmaması için çalışma yürütüyor.

Rize'de banka, market ve iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda zaman zaman az da olsa insan hareketliliği yaşanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da uzun bir sürenin ardından bugün sokağa çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Bayburt'ta, kurum ve dükkanların bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu gözlendi. Kentteki ara cadde ve sokaklarda, sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Polis ve bekçiler vatandaşları, maske takma ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat etmesi için uyardı.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sessizlik hakim.

Fırın, market gibi çok sayıda iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde ise ramazan alışverişi dolayısıyla zaman zaman iftar saatine yakın hareketlilik yaşanıyor. Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyarıyor.

Gümüşhane Belediyesi ekipleri de Atatürk Caddesi'nde altyapı çalışması yürütüyor.

Giresun ve Artvin'de ise cadde ve sokaklarda yaya ve araç yoğunluğu gözlemlendi.

,Fikret Delal,Hayati Akçay,Veysel Kara,Fırat Özdemir