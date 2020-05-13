Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrılarına kısmen uyuluyor

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar Caddesi ile diğer cadde ve sokaklarda kısmen sakinlik hakim.
Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise hareketlilik gözleniyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Atatürk Alanı ve Meydan Parkı'nda çevre düzenlemesi ve tadilat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi Meydanları ile şehrin işlek caddesi olan Süleyman Felek'te kısmen insan hareketliliği yaşanırken, görevliler buralardaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.
Kentteki zabıta ekipleri de araçlardan anons yaparak vatandaşlara gerekmedikçe dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuyor.
Öte yandan, bekçiler halk pazarlarının giriş ve çıkışlarındaki önlemlerine devam ederek, yoğunluğun oluşmaması için çalışma yürütüyor.
Rize'de banka, market ve iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda zaman zaman az da olsa insan hareketliliği yaşanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da uzun bir sürenin ardından bugün sokağa çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi.
Bayburt'ta, kurum ve dükkanların bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde araç ve insan yoğunluğu gözlendi. Kentteki ara cadde ve sokaklarda, sessizliğin hakim olduğu görüldü.
Polis ve bekçiler vatandaşları, maske takma ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat etmesi için uyardı.
Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sessizlik hakim.
Fırın, market gibi çok sayıda iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde ise ramazan alışverişi dolayısıyla zaman zaman iftar saatine yakın hareketlilik yaşanıyor. Polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyarıyor.
Gümüşhane Belediyesi ekipleri de Atatürk Caddesi'nde altyapı çalışması yürütüyor.
Giresun ve Artvin'de ise cadde ve sokaklarda yaya ve araç yoğunluğu gözlemlendi.
,Fikret Delal,Hayati Akçay,Veysel Kara,Fırat Özdemir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!