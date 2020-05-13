Orta ve Doğu Karadeniz'de 14 yaş ve altı çocuklar dışarda olmanın tadını çıkardı

AA

Ordu'da dışarı çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda oynarken, bazı çocuklar da aileleriyle sahilde yürüyüş yaptı. Bazı çocuklar bisiklete bindi, bazıları da kumsalda oynadı.

Yürüyüş yollarında sosyal mesafe kuralına riayet edildiği görüldü.

- Trabzon

Trabzon'da da çocuklar, uzun bir aranın ardından ilk kez dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı.

Aileleriyle parklara gelen çocuklar, arkadaşlarıyla buluşmanın ve doyasıya oyun oynamanın tadını çıkardı.

Ortahisar ilçesinde Zağnos Vadisi ve Atapark'a akın eden çocukların kimisi arkadaşlarıyla top oynarken kimisi bisiklet sürmeyi tercih etti.

Çocukların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanmaya da özen gösterdikleri görüldü.

- Rize

Rize'de çocuklar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda bisiklet sürdü, koştu, top oynayıp gönüllerince eğlendi.

11 yaşındaki Cengiz Turan, uzun zaman sonra ilk defa dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Evdeydim. Şimdi dışarı çıktım, eğleniyorum. Aslında çıkmayacaktım. Dedim bu fırsat kaçmaz." diye konuştu.

Öte yandan, Rize Belediyesi, dışarı çıkacak çocuklar için oyun parklarındaki önlemleri artırarak hijyen kurallarına uygun şekilde gün boyu yıkama faaliyetlerini sürdürdü.

- Bayburt

Bayburt'ta çocuklar, aileleriyle Çoruh Nehri etrafındaki yürüş alanlarında gezdi, güneşli havanın tadını çıkardı.

Cumhuriyet Caddesi'nde aileleriyle alışveriş yapan çocukların, sosyal mesafeye ve maske kullanıma dikkat ettikleri görüldü.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de, aileleriyle parklara gelen çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı.

- Giresun

Giresun'da çocuklar, sokakta oynamanın tadını çıkardı.

Gençlik Merkezi'nde kızıyla vakit geçiren Pelin Kılıç Köylü, çocuklar için getirilen serbestliği, kurallara uyulması halinde olumlu bulduğunu belirterek, "Çocuklar evde ne yapacaklarını şaşırdı açıkçası. Arkadaş özlemi, sosyal ortam özlemi vardı. Bugün sokağa çıkmak onlar için iyi oldu." dedi.

Köylü'nün kızı Nükhet Köylü de sokağa çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Evde çok sıkılmıştık, yapacak hiçbir şey bulamıyorduk. Gün boyunca ailemizle beraber gezdik, biraz eğlendik, bugün bizim için iyi oldu." ifadesini kullandı.

Bulancak ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ahmet Talha Göktekin de günler sonra evden çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Göktekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ilçeye çay içmeye davet ederek, "Çok mutluyum. Sana çok teşekkür borçluyum Tayyip Dede ama sen Bulancak'a gelmiyorsun ki hiç. Hep Ankara'dasın. Azıcık da Bulancak'a gel. Korumaların ve seninle çay içelim birlikte." dedi.

- Artvin

Artvin'de de çocuklar ve aileleri parklara akın etti.

Özellikle Çoruh Nehri kenarındaki Çoruh Park sosyal yaşam alanına giden çocuklar burada bisiklete binip paten kayarak eğlendi. Bazı çocuklar da parklardaki salıncak, tahterevalli gibi oyun aletleriyle zaman geçirdi.

Şehrin farklı noktalarında çocuk parklarında yoğunluk yaşanırken aile ve çocukların çoğunun maske kullanarak sosyal mesafe kuralına riayet ettiği gözlemlendi.

Babası Şakir Kara ile Çoruh Park'a gelerek burada paten kayan Özgü Naz Kara, uzun zaman sonra dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kurallara uyarak şimdiye kadar evden çıkmadığını belirten Kara, "Bugün hava çok güzel. Ben de babamla parka geldim. Dolaştık biraz, şimdi de paten kayıyorum." diye konuştu.

,Fikret Delal,Hayati Akçay,Gültekin Yetgin,Atakan Çıtlak,Veysel Kara,Yusuf Okur,Fırat Özdemir