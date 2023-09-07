Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki yıllarda enflasyon rakamları ne olacak?
2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklanan programla 3 yıllık tahmini büyüme rakamlarını, vergi gelirleri, enflasyon ve dolar kuru tahminlerini duyurdu. Söz konusu enflasyon tahminleri beklentilerin üzerinde kalırken 2023 yılı sonu enflasyon tahmini açıklandı. İşte yıl sonu ve önümüzdeki senelerdeki enflasyon tahminleri...
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Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da ekonomiye dair öngörüler kamuoyuna duyurulurken yıl sonu enflasyon rakamları açıklandı. Peki, "Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki yıllarda enflasyon rakamları ne olacak?" İşte Orta Vadeli Program (OVP) göre yıl sonu tahmini enflasyon rakamları...
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ORTA VADELİ PROGRAMA GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ENFLASYON RAKAMLARI NE OLACAK?
2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da vergi gelirlerine ilişkin öngörüler yer aldı. Buna göre 2023 yılında devletin vergi gelirlerinin 4 trilyon 232 milyar lirayı aşması beklenirken, vergi gelirleri tahmini 2024 için 7 trilyon 481 milyar TL, 2025 için 9 trilyon 613 milyar TL, 2026 yılı için ise 11 trilyon 467 milyar TL oldu.
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Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda vergi gelirleri 2023'te yüzde 81.4 artacak. Vergi gelirlerindeki artış 2024'te yüzde 73, 2025'te yüzde 28.5, 2026'da ise yüzde 19.3'ü bulacak.
Söz konusu tahminler yıllık enflasyon tahminlerinin bir hayli üzerinde kaldı. OVP'ye göre 2023 sonunda yıllık enflasyon yüzde 65 olacak. 2024'te yüzde 33'e, 2025'te yüzde 15.2'ye, 2026'da ise yüzde 8.5'e gerileyecek. 2024 ve 2026 yıllarında vergi gelirlerindeki artış enflasyonun 2 katından fazla olacak. 2025'te ise aradaki fark 2 katın biraz altında olacak.
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HARCAMALAR GELİRLERDEN DAHA YAVAŞ ARTACAK
2023 ve 2024 yıllarında özellikle yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için devlet harcamalarındaki artışın hızla devam etmesi beklenirken OVP'ye göre 2025'ten itibaren harcamalardaki artış yavaşlayacak. OVP'nin kapsadığı 2024-2026 yıllarında harcamalardaki artış hızı vergi gelirlerinin altında olacak.
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2024'te vergi gelirlerinin yüzde 73 artması beklenirken devlet harcamaları yüzde 64 artacak. 2025'te harcamalar yüzde 18.2, 2026'da ise yüzde 17.1 olacak.
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