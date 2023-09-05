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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Orta Vadeli Program nedir? OVP ne zaman belli olacak, içeriği ve kapsamı nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        Orta Vadeli Program nedir? OVP ne zaman açıklanacak, içeriği nedir?

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde, eylül ayının başında Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacaklarını, OVP'de yapısal reformlar noktasında da yol haritalarını paylaşacaklarını bildirmişti. Yapılan bu açıklama, "Orta Vadeli Program nedir? OVP ne zaman açıklanacak, içeriği ve kapsamı nedir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Programı (OVP) içeriği ve kapsamı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 21:31 Güncelleme: 05.09.2023 - 21:31
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        • 1

          Orta Vadeli Programı (OVP) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından gündeme getirilirken, konuya ilişkin aramalar sıklaştı. Bakanlık tarafından açıklanacak Orta Vadeli Programla; 2024-2026 yıllarına ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi hedefler belirlenecek. Peki, "Orta Vadeli Program nedir? OVP ne zaman açıklanacak, içeriği ve kapsamı nedir?" İşte Orta Vadeli Program hakkında tüm detaylar...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ORTA VADELİ PROGRAM AÇIKLAMASI!

          Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program hakkında;

          "Soçi'de sayın Putin'le oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tahıl koridoru başta olmak üzere pekçok insani gündemin masada olduğu dönemde bu görüşmenin kıymetini tüm dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum. Yarın ekonomide önümüzdeki dönemin yol haritasını teşkil eden orta vadeli programın tanıtımını yapacağız. Hafta sonu G-20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Bir hafta sonra BM'de görüşmeler yapmak üzere Amerika'ya gideceğiz. Ülkemizin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ilk çeyrekte yüzde 3,9 ikinci çeyreği yüzde 3,8 ile tamamladı. Böylece Türkiye ikinci çeyrekte OECD ülkeleri arasında Kosta Rika'nın ardından en yüksek oranda büyüyen ikinci devlet olmayı başardı. İkinci çeyrek ihracat rakamlarımızda da benzer tabloyu görüyoruz. Türkiye mal ve hizmet ihracatını artıran üç ülke arasında yüzde 2,3 oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın toplam ihracat içindeki payının yüzde 40'ı geçmesi bir diğer sevindirici haberdir." ifadelerini kullandı.

        • 3

          OVP NEDİR?

          5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.

          Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.

        • 4

          Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.

          Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.

          Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamaları ile Programı etkileyebilecek dışsal gelişmeler etkili bir şekilde izlenecek ve değerlendirilecektir. Programda yer alan amaç ve öncelikler bakımından uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasından Kalkınma Bakanlığı sorumludur.

        • 5

          Orta Vadeli Program İçeriği;

          – Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğindedir.

          – Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunmaktadır.

          – Makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsar.

        • 6

          – Uzun vadeli amaçlara katkıda bulunacak şekilde, üç yıllık dönemde üzerinde yoğunlaşılacak öncelikleri tespit eder.

          – Uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl yenilenecek dinamik bir yapı arzeder.

          – Üç yıllık perspektife sahiptir.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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