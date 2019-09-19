19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbola Altay'da orta saha oyuncusu olarak başlayan, Karşıyaka'da 2014-2015 sezonunda profesyonel olan 24 yaşındaki Erhan Erentürk, 2018-2019 sezonunda Altınordu'ya transfer oldu.
Bu sezon başında Erce Kardeşler'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla Altınordu'da birinci kaleci olan ve ligde 4 maçta da forma giyen Erhan Erentürk, Eskişehirspor maçında 2 penaltı atışını kurtararak takımının galibiyetine önemli bir katkı verdi.
Erhan Erentürk, Eskişehirspor galibiyetine katkı verdiği için mutlu olduğunu söyledi. Antrenmanlarda her şeyi en ince ayrıntısına kadar çalıştıklarını kaydeden Erhan Erentürk, "Emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Bundan sonraki süreçte devamlılık çok önemli. İnşallah performansımız artarak devam edecek." dedi.
"İNŞALLAH PENALTI KURTARMAYA DEVAM EDERİM"
Erhan Erentürk, penaltı vuruşlarında stratejisinin olduğunu belirterek, "Kısa zamanda üretmemiz lazım bunu. Çünkü fazla vaktimiz yok. Ben de penaltılarda kendime bir strateji ürettim. İki penaltı kurtardım, mutluyum. Strateji üretiyorum, o şekilde devam ediyoruz. İnşallah penaltı kurtarmaya devam ederim." diye konuştu.
"İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"
Altınordu altyapısından yetişenlerin bilgili bir şekilde A takıma yükseldiğini kaydeden Erhan Erentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ravil 16 yaşında ama 30 yaşında gibi oynuyor. Uyumumuz, iletişimimiz çok iyi. Bu sene Sinan Osmanoğlu, Ravil ve ben defansta ilk kez yan yana oynuyoruz ama iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda da iyi bir uyumumuz var. Altyapıdan gelenler yetişmiş geldiği için yaş önemli değil."
HEDEF AVRUPA
Erhan Erentürk, Altınordu'ya en iyi şekilde hizmet etmek istediğini belirterek "Gelişimimi tamamlayıp Avrupa'da mücadele etmek ve milli takımda forma giymek istiyorum. Bunun için sadece çalışmak gerekiyor, onun için çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.
Futbola başladığı Altay'da ilk olarak orta sahada görev yaptığını daha sonra mahalle maçlarında kalecilik yapmaya başladığını anlatan Erhan Erentürk, şunları kaydetti:
"Kalecilik, atlayıp zıplamak daha çok hoşuma gidiyordu. İlk orta sahadaydım, sonra kaleci oldum. Altyapıda orta sahada oynuyordum ama aynı dönemde mahalle maçlarında kaleye geçiyordum. Ben de sonra 'kaleci olacağım' dedim. Orta sahada koşmayı pek sevmiyordum. Keyif aldığım işi yapmak istedim."
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