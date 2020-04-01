Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

AA

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünce koronavirüs salgınının önüne geçilmek için vatandaşların tramvaylarda ateşi ölçülmeye başlandı.

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, koronavirüs salgınına karşı yolcuların ateşini ölçtüklerini, toplum sağlığını korumak için tramvay ve otobüslerde koltukları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlediklerini bildirdi.

Toplu taşımayı kullanan vatandaşların bir ay içinde yüzde 90 azaldığına işaret eden Tamgacı, toplu taşıma araçlarının günlük temizliklerinin yanı sıra her sefer yaptıklarında dezenfekte edildiklerini de aktardı.

Samsun Eczacılar Odası, Sinop ve Samsun'daki eczanelerle ilgili bazı tedbir ve kararlar aldı.

Samsun Eczacılar Odasından yapılan yazılı açıklamada, yeni düzenleme ile eczanelerin çalışma saatlerinin sabah 10.00 akşam 17.00 olduğu duyuruldu.

Kırk metrekarenin altındaki eczanelerin kapıdan hizmet vermesi gerektiği bildirilen açıklamada, hastalar ve eczane personeli arasında 1 metreden az olmayacak şekilde mesafenin korunması gerektiği vurgulandı.

Atakum Belediyesine bağlı ekipler ise koronavirüs salgını ile mücadele sürecine yönelik çalışmalarını sahada sürdürüyor.

Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin Samsunlu hayırseverlere yaptığı çağrının ardından bağışçılar tarafından sağlanan gıda ve hijyen ürünleri koliler haline getiriliyor. 400 dayanışma kolisini ihtiyaç sahibi Atakumluların adreslerine ulaştıran ekipler, hayırseverlerin bağışlamak istedikleri ürünleri de tutanak karşılığında toplamaya devam ediyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Samsun Ankara, Samsun Ordu ve Samsun Sinop kara yollarındaki kontrol noktalarında devam ettirdikleri denetimlerde vatandaşların ateşini ölçtü. Ekipler, sürücüleri alınacak tedbirler konusunda bilgilendirerek "Evde kal" uyarısında bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu'da Belediye tarafından cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Cide Belediyesinden yapılan açıklamada da otogar ve çevresinin her gün dezenfekte edildiği belirtildi.

- Çorum

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazlı açıklamada, dezenfeksiyon işlemlerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara öncelik verildiğini belirtti.

Öte yandan Çorum Belediyesi, zorunlu olarak dışarı çıkan vatandaşlar için Hürriyet Meydanı'na "Modüler Dezenfektan Sistemi" kurdu.

Vatandaşlar, yeni sistem sayesinde kıyafetlerini ve eşyalarını özel karışımla dezenfekte edebiliyor.

- Amasya

Amasya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaklaşık 4 bin kişiye hizmet verdi.

Kentte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kuruma kayıtlı olup ödeme gücü bulunmayan ihtiyaç sahiplerine de erzak yardımı yapıldı.

Amasya Valiliğinde yapılan toplantıda ise yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler değerlendirildi.

- Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin etti.

- Çankırı

Çankırı'da yeni tip koronavirüs salgınına karşı pazar alanlarında güvenlik önlemleri alındı.

Çarşamba Pazarı'nda emniyet ve belediye ekiplerince kapalı pazar harici sokakta tezgah açılmasına izin verilmedi.

Ilgaz ilçesinde de yeni tip koronavirüse karşı Belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

İlçede dezenfeksiyon işlemlerinin sürdüğü de bildirildi.