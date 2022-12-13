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Orta gelirliye konut kampanyasında sona doğru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilerin konut sahibi olması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve kampanyada sona gelindiğini açıkladı

Giriş: 13.12.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
Orta gelirliye konut kampanyasında sona doğru - Ekonomi Haberleri
İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta gelirlilerin konut sahibi olması için yapılan çalışmada sona gelindiğini kaydeden Kurum, kampanyanın amacına ulaşması için çalıştıklarını belirterek, yaptıkları işin bir karşılığı olması ve kampanyanın konut fiyatlarını etkilemesini istemediklerini ifade etti.

Bakan Kurum, kampanyada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile dirsek teması halinde çalışıldığını not düşerek, fiyatları dengelediklerini ve aşağı çektiklerini dile getirdi. Orta gelirliler için yapılan kampanya ile hem talebin yönetilmesi hem de proje arzının artırılması gerektiğini vurgulayan Kurum, "İkisini aynı anda yapmazsak evlerin fiyatları yükselir mevcuttaki konut stoğu ile bu kampanya yapılamayız” dedi.

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