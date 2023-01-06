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Orta Gelirliye Konut kampanyası detayları ile şartlar neler, başvuru ne zaman başlıyor? TOKİ Orta Gelirli Konut projesi hane geliri ne kadar, kredi faiz oranı yüzde kaç?

Orta Gelirliye Konut kampanyası detayları belli oldu! TOKİ Orta Gelirli konut Projesi şartları ve başvuru tarihi

Orta Gelirliye Konut kampanyası detayları açıklandı. Orta Gelirliye Konut projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından geliştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Orta Gelirliye Konut kampanyası şartları, başvuru tarihleri ve kredi faiz oranını duyurdu. İşte 2023 TOKİ 'Yeni Evim' Orta Gelirli Konut projesi şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

Giriş: 06.01.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ortak basın toplantısında Bakan Bakan Nebati orta gelirliye konut projesinin şartlarını ve kredi faiz oranını duyurdu. Buna göre; Orta Gelirliye Konut kampanyası 81 ilde geçerli olacak ve ilk etapta 100 bin konutun satışının yapılması planlanıyor. İşte Orta Gelirli Konut projesi detayları...

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, projeyle ilgili detayları ve merak edilenleri şöyle duyurdu:

    DÜŞÜK FAİZ, UZUN VADE, KOLAY ÖDEME

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasıyla, 81 ilimizde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlarımız için konut ve finans sektörü, devletimizin desteğiyle bir araya geliyor.

  • İlk evini alacak vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısı, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.

  • İLK ETAPTA 100 BİN AİLE, TAMAMI BİRİNCİ EL OLACAK YENİ YUVALARINA KAVUŞACAK.

    0,69’dan başlayan vade farkı
    15 yıl vadeli
    %10 peşinat
    İlk 3 yıl ödeme kolaylığı
    Hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit oranı

    KAMPANYA ŞARTLARI NELER OLACAK?

    Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
    5 yıl boyunca satılamayacak.
    Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
    1 yıl ikamet şartı olacak.

  • NASIL FAYDALANILACAK?

    Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek.
    Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
    Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

    VATANDAŞLAR HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

    81 ilde bitmiş konutlar
    Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar
    Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden alınabilecek.

  • KAMPANYAYA HANGİ PROJELER DÂHİL OLACAK?

    Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler,
    GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri,
    81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

    EVLER NASIL OLACAK?

     

    Sıfır konutlar olacak
    Sosyal donatı alanları öncelikli olacak.
    Deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar inşa edilecek.
    Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.

  • PROJE NE GETİRECEK?

    Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 farklı sektörün çarkları hızlanmaya başlayacak.
    Şehirlerin ekonomisi güçlenecek.
    Yüzbinlerce vatandaşa istihdam yaratacak.

  • FİYAT ARTIŞINA KARŞI DENETLEME KOMİSYONU KURULACAK

    Hazine ve Maliye Bakanlığı
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
    Sermaye Piyasası Kurulu
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
    Değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacak.
    Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak.

    PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: 16 OCAK

    Bu tarihten itibaren bu kampanyadan yararlanılabilir.

  • ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI DETAYLARI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati orta gelirliye konut kampanyasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz.

    Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Bugün özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

    "KONUT FİYATLARINI BELİRLERKEN ÜLKEMİZİ 3 BÖLGEDE ELE ALDIK"

    Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

    Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

    Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

  • ASGARİ PEŞİNAT YÜZDE 10 OLACAK

    Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

    Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır.

    Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir.

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI FAİZ ORANI AÇIKLANDI!

    Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

    Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

    Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

    3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KREDİ KULLANILABİLECEK

    Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

    Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

    Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir, bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır.

    Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve Programa dâhil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.

  • "PİYASA GERÇEKLERİ DIŞINDAKİ FİYATLARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

    Program kapsamında diğer önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır. Böylece, konut fiyatlarında ortaya çıkan dönemsel hızlı yükselişleri de orta vadede en az seviyeye indirmektir.

    Bugün açıkladığımız Yeni Evim Programı ile konut ediniminde önemli bir adımı atmış oluyoruz. Şunun da altını çok net çizmek isterim ki konut fiyatlarını Bakanlık olarak uzun zamandan bu yana yakinen izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz.

    Bakanlığımız tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve değerlendirme çalışmaları detaylı şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, haksız fiyat artışı gerçekleştirenler özelinde de tespitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmaktadır.

    Gayrimenkul sektörüne yönelik fiyat artışları takip edilerek arz-talep dengesini olumsuz etkileyen kişiler ve bu kişilere aracılık edenler özelinde değerlendirmelere itinalı bir şekilde devam edilecektir. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın refahını artırmak için, enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz şu dönemde çok net vurgulamak isterim ki piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha göstermeyeceğiz.

    İKİ BAKAN ÇALIŞMAYI TAMAMLADI

    Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği yeni kampanya ile ilgili Bakan Nebati kamu bankaları ile ilgili kredi ve ödeme planı hakkında çalışmaları yürütürken, Bakan Kurum'da teknik çalışmayı devam ettirdi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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