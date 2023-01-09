NASIL FAYDALANILACAK?

Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.

Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

VATANDAŞLAR HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

81 ilde bitmiş konutlar

Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar

Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden alınabilecek.