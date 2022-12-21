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Orta Çağ'dan kalma altın vaşak küpeler 2023'te görücüye çıkıyor

Orta Çağ döneminde önemli bir ticaret merkezi olan Ani Ören Yeri'nden geçen İpek Yolu güzergahında bulunan vaşak biçimli altın küpeler, 2023'te Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenecek

Giriş: 21.12.2022 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Orta Çağ'dan kalma altın vaşak küpeler 2023'te görücüye çıkıyor
AA

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Ani Ören Yeri'ne yakın bir yerde bulunan küpeler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

22 GRAM AĞIRLIĞINDA

Üzerinde yıldız, damla ve hilal motifi bulunan 22 gram ağırlığındaki küpeler, gelecek yıl müzede sergilenecek.

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Yavuz Çetin, Kars'ın sınır şehri ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kars'ta birçok medeniyetin kültür varlığını görmenin mümkün olduğunu anlatan Çetin, Ani Ören Yeri ve çevresinde Köşevenk ile Mağazberk gibi çok sayıda tarihi taşınmaz kültür varlığının bulunduğunu ifade etti.

"MUHTEŞEM ESERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"

İnsanların tarih boyunca hayvanlardan yararlandıkları gibi onlara fiziksel ya da karakteristik anlamlar da yüklediğini dile getiren Çetin, "Kedigiller familyasından vaşak da bu hayvanlardan birisidir. İnsanlar, bu hayvanın yırtıcılığından ve gücünden etkilenerek bunu sanatsal ögelerde kullanmışlardır. Kars bölgemizde de vaşağın varlığı bilinmektedir. Müzemizdeki bir çift vaşak biçimli küpe, 1994'te Ani'nin yaklaşık 16 kilometre kuzeyindeki Subatan köyünde bulunarak bize getirilmiştir" dedi.

Çetin, bulunduğu bölge itibarıyla vaşak biçimli altın küpeleri Orta Çağ dönemine tarihlendirdiklerini belirtti.

"OLDUKÇA SÜSLÜ BİR KÜPE"

Küpeleri yeni yılda sergileyeceklerini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Küpemiz depoda muhafaza edilmektedir. 2023'te bunu halkımıza geçici olarak sergilemeyi planlıyoruz. Tüm halkımızı bu muhteşem eseri görmeye davet ediyorum. Küpemiz vaşak biçimli, oldukça süslü bir küpedir. Üzerinde yıldız, damla ve hilal motifi bulunmaktadır. Her biri 22 gram ağırlığındaki küpeler altın madeninden yapılmış ve oldukça ince işçilikle işlenmiş. Üzerindeki motifler küpelerin sanatsal zarafetini gösterir niteliktedir."

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