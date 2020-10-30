Orta Avrupa’da Kovid-19 vakalarındaki günlük yüksek artış sürüyor

Avrupa’da ikinci kez sosyal yaşamı olumsuz etkileyen salgın hastalığın yayılma hızı her geçen gün artıyor.
Polonya’da son 24 saatte 21 bin 629 yeni vaka ile en yüksek seviye görülürken, toplamda 340 bin 384 vaka kayıtlara geçti. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 202 artarak 5 bin 351’e yükseldi.
Yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı Polonya’da günlük vaka sayılarının 20 binin üzerine çıkması ve ölü sayısındaki ciddi artış nedeniyle hükümet 3 bin yataklı yeni hastane inşaa edeceğini duyurdu.
- Avusturya
Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ülkede son 24 saatte 5 bin 627 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en yüksek vakanın görüldüğü ülkede toplamda vaka sayısı 99 bin 576’ya, can kaybı ise 26 artarak 1082’ye çıktı.
- Macaristan
Macaristan'da son 24 saatte 3 bin 286 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 71 bin 413'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 artarak 1699'a ulaştı.
- Slovakya
Slovakya'da da son 24 saatte 3 bin 363 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 55 bin 91’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 artarak 212'ye yükseldi.
- Çekya acil durumu uzatmak istiyor
Son 24 saatte 13 bin 51 yeni vakanın görüldüğü Çekya'da Başbakan Andrej Babis, meclisten 3 Kasım'da sona erecek acil durumun uzatılmasını istedi.
Öte yandan dün göreve başlayan yeni Sağlık Bakanı Jan Blatny, ülkede alınan sert tedbirler sonrasında az da olsa günlük vaka sayısında düşüş kaydedildiğini belirterek, Çekya'da büyük olasılıkla ikinci dalganın doruk noktasına ulaştığını bildirdi.
Çekya'da toplam vaka sayısı 310 bin 68'e, ölenlerin sayısı ise 187 artarak 2 bin 862'ye çıktı.
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