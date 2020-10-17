Orta Avrupa’da Covid-19 vakalarındaki günlük artış sürüyor

AA

Orta Avrupa ülkeleri Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki günlük artış rekor seviyelere ulaştı.

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 102 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 160 bin 112'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 53 artarak 1283'e yükseldi.

MACARİSTAN'DA REKOR SEVİYEDE YENİ VAKA

Macaristan'da son 24 saatte 1791 yeni vaka tespit edildi. Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 44 bin 816'ya, ölü sayısı ise 24 artarak 1109'a yükseldi.

POLONYA

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 622 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 167 bin 230'a, ölenlerin sayısı ise 84 artarak 4 bin 524'e yükseldi.

SLOVAKYA

Slovakya'da ise son 24 saatte 1968 yeni vaka kayda geçti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 28 bin 268'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 82'ye çıktı.

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANININ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’e yapılan rutin Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Schallenberg’in test sonucunun dün belli olduğu, bakanlar kurulu dahil olmak üzere birinci derece temas kurduğu herkese test yapıldığı kaydedildi.

Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, Schallenberg’de herhangi bir semptomun görülmediği, evinde karantinaya girdiği bildirildi. Ayrıca Bakanın pazartesi İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaretin iptal edildiği aktarıldı.