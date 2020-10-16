Orta Avrupa'da artan Kovid-19 vakaları yeni tedbirlerin alınmasına yol açtı

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 721 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 149 bin 10'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 58 artarak 1230'a yükseldi.
- Slovakya'da rekor seviyede yeni vaka
Slovakya'da son 24 saatte 2 bin 75 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü. Slovakya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 26 bin 300'e yükselirken, bugüne kadar 71 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, her iki ülkede ibadethanelere yönelik yeni tedbirler hayata geçirildi. Buna göre toplu ibadetler 6 kişiyle sınırlandı. Dini düğün ve vaftiz gibi etkinlikler sınırlı katılımlarla gerçekleştirilebilecek.
- Polonya'da yeni önlemler
Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 705 yeni vaka görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 157 bin 608'e, ölenlerin sayısı ise 132 artarak 3 bin 440'a yükseldi. Polonya'da son dönemde rekor seviyedeki vaka sayılarından dolayı hükümet yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı.
Başbakan Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, yarın itibarıyla restoranların 06.00-21.00 arası hizmet vereceğini ve kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edeceğini belirtti.
Önlemler kapsamında toplu taşımada kapasitenin yüzde 30'u kadar hizmet verileceğini ifade eden Morawiecki, yüksek öğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçeceğini ve tüm spor etkinliklerinin seyircisiz gerçekleştirileceğini kaydetti.
- Avusturya ve Macaristan'da da artış sürüyor
Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ülkede artan vakalar nedeniyle gelecek hafta itibarıyla ikinci bir karantinayı önlemek için daha sert tedbirlerin hayata geçirilebileceğini duyurdu.
Avusturya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1163 yeni vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 61 bin 387'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak 882'ye yükseldi.
Macaristan'da ise son 24 saatte 1293 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 43 bin 25'e, ölü sayısı ise 33 artarak 1085'e yükseldi.
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