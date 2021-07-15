Orta Asya-ABD "C5+1" Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

Toplantıya Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kırgızistan Dışişleri Bakan 1. Yardımcısı Nurlan Niyazaliyev ile ABD Başkanı'nın İç Güvenlik Danışmanı Elizabeth Sherwood-Randall ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Kamilov, Orta Asya-ABD "C5+1" formatının bölgede iş birliğini geliştirmek için benzersiz bir model olduğunu ifade ederek, bu formattaki iş birliğinin ekonomi, enerji ve ticari ilişkilerin iyileştirilmesine, güvenlik tehditlerine karşı ortak tedbirlerin alınmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Özbekistan’ın C5+1 ortaklığının geliştirilmesine yönelik güçlü desteğini sürdüreceğini ve bölgesel ortaklığı daha da ilerletmeye hazır olduğunu kaydeden Kamilov, "ABD'nin Orta Asya ülkelerinin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki tutumunu çok takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.
- "ABD'yi, müttefik ve ortaklarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere karşı saldırgan hareketlerimizi sürdüreceğiz"
Elizabeth Sherwood-Randall da ABD'nin Afganistan'a barış getirmek için bölge ülkeleriyle birlikte çalışmaya büyük önem verdiğini belirterek, ABD'nin Afganistan'daki barış görüşmelerini desteklemeye ve Afgan hükümet güçlerine yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.
Ağustos ayının sonunda ABD'nin Afganistan'daki askeri misyonunun 20 yıl sonra sona ereceğini ve artık yeni bir ilişki düzeyine geçileceğini kaydeden Elizabeth Sherwood-Randall, şöyle devam etti:
“Afgan ulusal savunma kuvvetlerine güvenlik yardımının yanı sıra kalkınma ve insani yardım sağlamaya devam edeceğiz. ABD'yi, müttefik ve ortaklarımızın güvenliğini tehdit eden terörist gruplara karşı saldırgan hareketlerimizi sürdüreceğiz."
Afgan halkına hak ettikleri barışı getirecek ve Afganistan'ın geleceği için daha güçlü bölgesel ve uluslararası destek altyapısı oluşturacak siyasi çözüme ulaşmak için barış müzakerelerini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Sherwood-Randall, "Afganistan halkı ve ortak güvenliğimiz için birlikte yapmamız gereken iş budur." dedi.
Dışişleri bakanları toplantıda bölgesel güvenlik ve iş birliği meseleleri ile Afganistan’daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, aralarında ekonomi, enerji, taşımacılık, çevre ve güvenlik konularının da bulunduğu bölgesel kalkınmanın güncel meseleleriyle ilgili yapıcı iş birliği konuları ele alındı.
Orta Asya'nın beş ülkesiyle ABD arasında ekonomik ve güvenlik alanlarında çok taraflı iş birliği mekanizması olarak kurulan "C5+1" formatının ana başlıkları arasında ekonomik kalkınma, bölgesel iş birliği ve güvenlik konuları yer alıyor.
"C5+1" dışişleri bakanlarının ilk toplantısı 1 Kasım 2015’te Semerkant’ta yapılmıştı.
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