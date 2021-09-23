Orta Asya-ABD "C5+1" Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi

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Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta düzenlenen Orta Asya-ABD "C5+1" Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yer alırken, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov da çevrimiçi katıldı.

Dışişleri bakanları bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği meseleleri ile terör ve aşırıcılıkla mücadele, Kovid-19 salgınının sonuçlarının bertaraf edilmesi konularında iş birliği konularını ele aldı.

Toplantıda Afganistan’daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulunan bakanlar, bu ülkedeki insani krizi önlemek için Afgan halkına destek olunması, ülkenin bölgesel ekonomik entegrasyon sürecine dahil edilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi konularını değerlendirdi.

Bölge ülkelerinin istikrarı ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı mücadelede uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesinin önemini vurgulayan bakanlar, toplantının ardından ortak bildiriyi kabul etti.

Orta Asya'nın beş ülkesiyle ABD arasında ekonomik ve güvenlik alanlarında çok taraflı iş birliği mekanizması olarak kurulan "C5+1" formatının ana başlıkları arasında ekonomik kalkınma, bölgesel iş birliği ve güvenlik konuları yer alıyor.

İlk toplantısı 1 Kasım 2015’te Semerkant’ta yapılan "C5+1" dışişleri bakanlarının bir önceki toplantısı 15 Temmuz’da yine Özbekistan’da gerçekleştirilmişti.