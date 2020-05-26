Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda salgın sessizliği

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yoğun güzergahlar, işlek geçiş ve bağlantı yollarında sessizlik hakim oldu.

Önceki yıllarda bayram tatilleri süresince araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Konya-Antalya kara yolunda da salgın sakinliği yaşanıyor.

Marangozlar kavşağında kontrollerini sürdüren jandarma trafik ekipleri, ticaretle ilgili belgeleri olanlarla sağlıkçılar ve lojistik sektöründe çalışanlar hariç araç geçişlerine izin vermiyor.