Orta Anadolu'dan 12 yöresel ürün uluslararası lezzet etiketi aldı

AHİKA olarak bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik proje yürüyoruz hem de diğer KOBİ ve kuruluşların yürüttüğü projelere finansal destek sağlıyoruz. Doğrudan yerelde yaşayan insanlara dokunup onların gelir ve istihdamını artıracak faaliyetleri yürüterek kalkınmaya katkı sunmaya çalışıyoruz."