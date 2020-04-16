Orta Afrika ülkelerinde kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi

AA

Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti başta olmak üzere Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu Orta Afrika ülkelerinde, dışarıda maske takma zorunluluğu getirilerek takmayanlar hakkında yasal işlem uygulanmaya başlandı.

Bu ülkelerde maske takmayanlar, 30 bin CFA frangı (yaklaşık 300 lira) ile 200 bin CFA frangı arasında para cezasına çarptırılıyor.

Diğer yandan Gabon, Ekvator Ginesi gibi ülkelerde maskenin yanı sıra eldiven takma zorunluluğu da bulunuyor.

Orta Afrika ülkeleri olarak bilinen Angola, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Gabon, Sao Tome ve Principe dahil 9 ülkede şu ana kadar 1408 Kovid-19 vakası görüldü. Vakalardan 47'si hayatını kaybederken, 216'sı sağlığına kavuştu.



