Orta Afrika Cumhuriyeti’nde son 1 haftada yaşanan çatışmalar 55 bin kişiyi yerinden etti

OAC Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSCA) İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown, OAC’de bir haftadır devam eden şiddetli çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ülkede yaşanan yoğun çatışmaların halk arasında paniğe neden olduğunu belirten Brown, 55 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.
Brown, yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede gıda krizinin yaşanan çatışmalar sebebiyle endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayarak, 2,8 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizdi.
Ülkede yaşanan şiddet olaylarından yardım faaliyetlerinin de etkilendiğini ifade eden Brown, "Her şeye rağmen faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.
- OAC’de 18 Aralık’ta başlayan çatışmalar
OAC Anayasa Mahkemesi, mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Hükümet, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık’ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize’yi göstererek, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.
Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında birçok bölgede çatışmalar devam ediyor.
OAC, Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubunun başkent Bangui’ye 100 kilometre mesafedeki Bossembele ve Yaloke şehirlerinin kontrolünü ele geçirmesinden sonra, Orta Afrika Yurtseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubu üyeleri de ülkenin Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinde de kontrolü ele geçirmişti.
Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA),OAC Barış için Birliği (UPC) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, dün Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.
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