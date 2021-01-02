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Orphe Çoksesli Koro'dan 'Carol of the Bells'

Sekiz amatör şarkıcıdan oluşan Orphe Çoksesli Koro'nun yeni yılı kutlamak amacıyla hazırladıkları ilk sanal koro çalışmaları 'Carol of the Bells' (Mykola Leontovych) adlı çoksesli koro eseri Youtube ve Instagram hesaplarında yayınlandı.

02.01.2021 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
Orphe Çoksesli Koro'dan 'Carol of the Bells'


Orphe Çoksesli Koro 2020 yılının Ağustos ayında pandeminin zor şartlarına rağmen kuruldu. Koronun şefi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda piyano bölümü son sınıf öğrencisi olan Ceyda Ayanoğlu. Üyelerinin özel isteği ve şefin ortak çabaları ile kurulan, isminden logosuna iş bölümüyle oluşturulan acapella koro demokratik yapısıyla müzik dünyasına yeni bir soluk getirdi.

Hem pandemi koşulları hem de şefin tercihi nedeniyle dar bir kadroyla yoluna devam eden koro sekiz amatör şarkıcıdan oluşuyor. Soprano partisinde Beste Akar ve Aybike Tombik, altoda Buse Yıldırım, Gözde Ünal, tenorda Mert Hacıemiroğlu, Emin Arslan ve bas partisinde de Oğul Girgin ile İnanç Dokurel korist olarak yer alıyor.

Kısıtlamaların olduğu bu dönemde ilk provalarına Göztepe Parkı’nda sosyal mesafeli olarak başlayan Orphe, vakaların artmasıyla birlikte çalışmalarını internet ortamına taşıdı. Orphe'nin yeni yılı kutlamak amacıyla hazırladığı ilk sanal koro çalışması “Carol of the Bells” (Mykola Leontovych) adlı çoksesli koro eseri Youtube ve Instagram hesaplarında yayınlandı.

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