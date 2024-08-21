Oropouche virüsü nedir? Oropouche belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?
Tatarcık (küçük sinek) veya sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşan Oropouche virüsü, Güney Amerika'nın ardından Avrupa'da görüldü. 'Tembel hayvan ateşi' olarak da bilinen Oropouche virüsü; İspanya, İtalya ve Almanya'da 19, Amerika kıtasında yılbaşından bugüne kadar 8 binden fazla vakada görüldü. Peki, "Oropouche virüsü nedir? Oropouche belirtileri nelerdir, ölümcül mü, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?" İşte Oropouche virüsü belirtileri ve tedavisi...
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Oropouche virüsü (OROV) insanlara ormanlık alanlarda ve su kütlelerinin çevresinde bulunan sivrisinek ısırması yoluyla bulaşmaktadır. Oropouche virüsü, genellikle Güney Amerika ve Karayipler'de görülen bir virüstür. Peki, "Oropouche virüsü nedir? Oropouche belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?" İşte Oropouche virüsü hakkında tüm merak edilenler...
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OROPOUCHE VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?
Oropouche virüsü, tropikal bölgelerde, özellikle Güney Amerika ve Karayipler'de görülen bir virüstür. Oropouche ateşi adı verilen bir hastalığa neden olur. Bu virüs, genellikle sivrisinekler ve diğer böcekler aracılığıyla insanlara bulaşır.
Hastalık, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, eklem ağrıları ve bazen de döküntü gibi semptomlarla kendini gösterir. Oropouche virüsü, Batı Nil virüsü, Zika virüsü ve Dang humması gibi diğer arbovirüslerle (böcekler aracılığıyla yayılan virüsler) benzerdir.
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OROPOUCHE VİRÜSÜ (OROV) BELİRTİLERİ NELER?
Hastalık belirtileri dang hummasına benzer ve enfekte bir ısırıktan sonra dört ila sekiz gün arasında (3-12 gün arasında) kendini gösterir. Başlangıç olarak ani gelişir ve genellikle ateş, baş ağrısı, eklem sertliği, ağrı, titreme ve bazen beş ila yedi güne kadar devam eden bulantı ve kusma ile seyreder.
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Şiddetli klinik tablo nadir yaşanır, ancak aseptik menenjitle sonuçlanabilir. Çoğu vaka yedi gün içinde iyileşir, ancak bazı hastalarda iyileşme haftalar sürebilir.
CDC'ye göre, etkilenenler tarafından bildirilen ek semptomlar arasında ışığa karşı hassasiyet, baş dönmesi, göz ağrısı, mide bulantısı, kusma ve vücutta başlayıp kollara ve bacaklara yayılan bir döküntü bulunuyor.
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OROPOUCHE VİRÜSÜ (OROV) TEDAVİSİ VAR MI?
Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da Küba ve Brezilya'dan dönen yolculara bu hastalık teşhisi kondu.
Eyalet sağlık departmanına göre Florida bu yıl seyahatle ilgili 11 vaka bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde ise hiçbir Oropouche vakası bildirilmedi.
Oropouche virüs hastalığı için önleyecek bir aşı ya da tedavi edecek ilaç mevcut değil.
CDC, en iyi korunma şeklinin tatarcık ve sivrisinek ısırıklarından kaçınmak olduğunu ifade etti.
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OROPOUCHE VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?
Geçen cuma günü yayınlanan ECDC tavsiyesi, hamilelerin, haziran ayında ilk teyit edilmiş vakasını bildiren Küba'ya zorunlu olmayan seyahatlerini yeniden gözden geçirmelerini öneriyor.
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Tavsiye kararında, 1 Ocak ve 1 Ağustos tarihleri arasında Amerika kıtasında 8 binden fazla Oropouche vakasının rapor edildiği belirtildi.
Bu sayıya, bu yıl Brezilya'da sağlık problemi olmadığı belirtilen iki kadının ölümü de dahil.