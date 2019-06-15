64 yaşındaki ünlü oyuncu, Aralık 2010'da İtalya Pordenone kentindeki Verdi Tiyatrosu'ndaki bir gösterisini hasta olduğunu öne sürerek iptal etmiş, tiyatro yönetimine sunduğu doktor raporunda "akut nefes borusu iltihabı" geçirdiği ve ateş, öksürük ve ses kısıklığı nedeniyle sesini kullanmasının sakıncalı olduğu belirtilmiş ve Muti'ye 5 gün istirahat verilmişti.

Ancak bir süre sonra ortaya çıkan fotoğraflarla Muti'nin o tarihlerde Rusya'da bir davette olduğu ortaya çıktı. Muti, St Petersburg'da düzenlenen bir bağış gecesi yemeğinde Vladimir Putin ve ABD'li aktör Kevin Costner'ın da olduğu bir masada görülüyordu.

Muti'ye 24 bin euro ödeme yapan Verdi Tiyatrosu, kayıplarının tazmin edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkeme 2015 yılında Muti'ye 8 ay hapis ve 600 euro para cezası verdi. Muti'nin 30 bin euro tazminat ödemesi halinde hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi. Temyiz aşamasında ise Muti'ye verilen ceza 6 ay hapis ve 500 euro para cezası olarak değiştirildi.

Muti daha önce yaptığı açıklamalarda bu tazminatı ödeyecek parasının olmadığını iddia etmişti.