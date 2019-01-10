Edirne'nin Keşan ilçesindeki ormanlık alanda, gazeteye sarılı kesik kadın kolu bulundu. Yapılan parmak izi incelemesinde kesik kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi. İstanbul polisi şimdi ceset arama köpeğiyle bölgede inceleme yapacak.

Olay, İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Kozalak toplamak üzere ormanlık alana giden bir kişi, ağacın altına gazete kağıdına sarılarak atılmış kesik insan kolunu görerek, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ilk incelemede başka bir yerde omuz hizasından kesildikten sonra ormanlık alana atılan sol kolun, yetişkin bir kadına ait olduğunu belirledi. Polis, çevrede yaptığı incelemede ise başka bir bulguya rastlamadı. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen kadına ait kesik kol, savcı ve polisin incelemesinin ardından kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KOLUN KİME AİT OLDUĞU BELLİ OLDU

Ormanlık alana atılan kadın kolunun yapılan parmak izi incelemesinde, Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi. Bölgede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ceset arama köpeğiyle de arama ve inceleme yapacağı kaydedildi. Soruşturma, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.