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Ormanlık alanda bulduğu felçli köpeğe tesisat borularıyla yürüteç yaptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol kenarında bulunan adına Pamuk adı konan köpek, su tesisatında kullanılan borulardan yapılan yürüteçle hayata tutundu

Giriş: 15.02.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Ormanlık alanda bulduğu felçli köpeğe tesisat borularıyla yürüteç yaptı
AA

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Şipali Mahallesi'nde ikamet eden 20 yaşındaki Muharrem Başkurt, gezi amaçlı ormanlık bölgeye doğru otomobili ile seyir halindeyken, yol kenarında bulduğu felçli köpeği sahiplendi.

İNTERNETTEN ARAŞTIRDI

AA'nın haberine göre köpeğin durumundan etkilenen Başkurt, internet üzerinden yaptığı araştırma ile Pamuk'un yürümesi için araştırma yaptı.

Çevresindekilerin de desteği ile araştırmalarından sonuç alan Muharrem Başkurt, su tesisatında kullanılan borularla felçli köpeğin yürümesi için yürüteç yaptırdı.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU"

Başkurt, sürünerek hareket etmek zorunda kalan Pamuk'un yürüteçle yürümeye başlayınca şaşırdığını söyleyerek, "Görünce öyle ben de çok mutlu oldum. Öncesi, sonrası… Hayvan hiç yürüyemezdi, şimdi bir anda yürüdüğünü görünce acayip oldum. Çok güzel bir duyguydu benim için" dedi.

Kış aylarında sokak hayvanlarının beslenmesi gerektiğini belirten Başkurt, uzun süreli açlığın hayvanların ölümüne neden olduğunu ifade ederek, "Dışarıda kalan hayvanların yemini, suyunu verelim. Kışın aşırı açlıktan sıkıntı oluyor, ölüme bile neden olabiliyor" diye konuştu.

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