Ormanlar 3 yangın kulesinden gözetleniyor - EDİRNE

Bu saha, Meriç, Uzunköprü Süleymaniye ve Edirne'nin kuzeyindeki ormanlarda yer alan Gazi Kulesi'nde 7 gün 24 saat görev yapan personel tarafından dikkatle gözetleniyor. Ormancıların dikkat ve hassasiyeti, yangın sezonunda daha da artıyor.Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AA muhabirine, sorumluluk sahalarındaki ormanların, yangına 2. derece hassas bölge olduğunu söyledi.İbreli (iğne yapraklı) ormanların yangınlara karşı daha hassas olduğunu belirten Ceylan, mayısta başlayan yangın sezonu öncesi gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.Sorumluluk sahasındaki ormanların kontrolünü 3 kuleden gözetleme yaparak sağladıklarını belirten Ceylan, "Bu kulelerimiz öyle konuşlandırılmış ki 3 kuleden birbirinin görüş alanının sınırlarına kadar gözetleme yapılabiliyor. 3 kuleyle Edirne Orman İşletme Müdürlüğü alanlarının tümünü gözetleyebiliyoruz." dedi.Ceylan, kendi ekiplerinin imkanlarıyla söndüremeyecekleri bir yangın durumunda Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden helikopter desteği aldıklarını söyledi.Meriç ilçesindeki gözetleme kulesinin önemli bir görev yürüttüğünü ifade eden Ceylan, "Bu kulemizin çevresinde ibreli saha oranlarımız çok yüksek. Blok ve genç ormanlar mevcut. Bu nedenle burası bizim için önemli bir kule. Vatandaşlarımız bilinçli olsa da rüzgarlı ve sıcak havalarda biçerdöverlerden çıkan kıvılcımlar anızları veya biçilmemiş buğday tarlalarını tutuşturmakta, yakın alanlarda da zaman zaman ormana sıçramalar meydana gelmektedir. " diye konuştu.- 26 yıldır "duman" gözlüyorMeriç Gözetleme Kulesi'nin tecrübeli personeli Sabri Erol, 26 yıldır elinde dürbünüyle duman gözcülüğü yapıyor.Kulede yaptığı gözetlemenin önemli olduğunu belirten Erol, "800 hektar alanda ibreli ağaçlandırma sahalarımız var. Bunlar tarım arazisiyle iç içe. Meriç'e bağlı 21 köyün muhtarlarının telefon numaraları bende mevcut. Hangi köyün istikametinde bir duman görürsem müdahale ekibimizi çıkarıyorum ve o köyün muhtarıyla irtibata geçiyorum. Onlar da traktörlerine tarım aleti takarak bizlere yardımcı oluyor." diye konuştu.
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