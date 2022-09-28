Ormandaki cinayette kararı Yargıtay verecek!

Bursa'da kayıp olarak aranırken, ormanda toprağa gömülü cansız bedeni bulunan İbrahim Karakoç'un (45) bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davada, sanıklar hakkında yerel mahkemenin verdiği karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

Olay, 2020 yılı mart ayında meydana geldi. Osmangazi ilçesine bağlı Karabalçık ve Selçukgazi Mahalleleri arasındaki ormanda toprağın kazıldığını fark eden mahalleli, burada erkek cansız bedeni buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada cansız bedenin, ailesi tarafından bir hafta önce kayıp başvurusu yapılan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Karakoç'un cep telefonundaki son aramalarından yola çıkan polis, Mustafa Altın (56), eşi Selda Altın (50), stajyer avukat oğulları Semih Altın (31) ile İsmail Melih Şimşek ve Şimşek'in eski eşi Sevim K.'yi (41) gözaltına aldı. Şüphelilerden Mustafa Altın, oğlu Semih Altın ve İsmail Melih Şimşek tutuklandı, 2 kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.