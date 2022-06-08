Ormanda yangın çıkarmaya çalışan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Madenler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın ihbarı alınması üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, alandan uzaklaşmaya çalışan A.B'yi gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde A.B'nin kullanmış olduğu maddenin etkisinde kalarak yangın çıkardığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bölgedeki yangın, Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.