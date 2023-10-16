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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ormanda odun keserken öldürüldü

        Oğluyla ormanda odun keserken öldürüldü

        Tokat'ta oğluyla ormana odun kesmemeye giden Osman Ün, silahlı saldırıya uğradı. Karnından yaralanan Ün, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Jandarma Ün'ü vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:15
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        Ormanda odun keserken öldürüldü
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        Tokat'ta ormanda odun keserken, açılan ateşte karnından vurulan Osman Ün (51), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde meydana geldi.

        Odun kesiminde çalışmak için oğlu Sefa Ün (23) ile birlikte ormana giden Osman Ün'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

        Ün, saldırıda karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

        Osman Ün'ün ölümüyle ilgili silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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