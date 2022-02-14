Ormanda kayboldu, torunu sayesinde bulundu

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Yenitepe köyünde yaşayan F.A. isimli yaşlı kadın, 'Kaldirik' adlı yabani otu toplamak için bahçeye gitti. Ancak geri dönmeyince torunu F.A, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı kadını 3 saatlik detaylı çalışma sonrası Yenitepe köyünde buldu. İHA'nın haberine göre; sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, kendisini bulan jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.