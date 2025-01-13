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        Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" başladı

        Adana Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları", 10 metre tabanca atışıyla başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:04
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        "Ormancılık Olimpiyatları" başladı
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        Adana'da Orman Bölge Müdürlüğünce ilk kez düzenlenen "Ormancılık Olimpiyatları", 10 metre tabanca atışıyla başladı.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Sarıçam ilçesindeki Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 61 personel katıldı. Atışlar sonucunda ilk 3 sırada Musa Demir, Abdülkadir Bozan ve Ali Doğan yer aldı.

        Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, ilk kez organize edilen "Ormancılık Olimpiyatları"na, müdürlük bünyesinde görevli personelden gerekli şartları sağlayanların katıldığını söyledi. Organizasyonun açılış seremonisinin yarın gerçekleştirileceğini belirten Etli, uluslararası olimpiyat düzenlenmesi konusunda öncülük yapıldığını anlattı.

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        Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı şefliklerde görevli 255 personel ile Orman Bölge Müdürlüğünde eğitim alan orman yangını gönüllüleri, 16 Ocak'a kadar sürecek olimpiyatlarda fiziki dayanıklılık ve atıcılık, orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması), işletme ve pazarlama branşlarında yarışacak.

        45 hakem ve idari personelin görev alacağı organizasyonun ödül töreni 17 Ocak'ta düzenlenecek.

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