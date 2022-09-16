Ormana atığa 489 bin lira ceza!

AA

Tekirdağ'da ormana atık bırakan sürücü ile firmaya toplamda 489 bin lira ceza yazıldı.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pınarça-Safaalan yolundaki ormanlık alana atık döküldüğü bilgisi üzerine İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Çevre Timi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda 25 büyük boy şeffaf torba içerisine konulmuş sünger, bez gibi tekstil ve elyaf atıklarının bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu atıkları ormanlık alana döken araç ve sürücüsü belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli atıkları ormanlık alana döktüğünü anlatarak, atıkları aldığı işletmenin bilgisini verdi.

PARA CEZASI VE SUÇ DUYURUSU

Çevre Kanunu kapsamında sürücüye 122 bin lira, işletmeye de 367 bin lira para uygulandı. Bu arada sürücü ve işletme hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.