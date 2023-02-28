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Adana'da orman yolunda infaz! Biri kadın 2 kişi başlarından vurulmuş halde bulundu

Adana'da orman yolu kenarında biri kadın 2 kişi başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdülsamet Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Giriş: 28.02.2023 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL
Orman yolunda kanlı infaz: 1 ölü, 1 kadın ağır yaralı
DHA

Adana'da, yol kenarında biri kadın 2 kişi başlarından vurulmuş halde bulundu.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi'nde saat 16.00'da meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Abdülsamet Kocaman olduğu öğrenilen kişinin başından vurularak öldürüldüğünü, yine başından vurulan Zülfiye D.'nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Zülfiye D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Abdülsamet Kocaman'ın cansız bedeni ise, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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