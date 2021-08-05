Orman yangınlarına müdahalede 4 bin 150 havuz ve gölet kullanılıyor

AA

Türkiye'de, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ve yangın söndürme araçlarına su ikmali sağlanan 4 bin 150 gölet ve havuz bulunuyor.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, muhtemel yangınlarda su ikmali yapmak üzere, ormanların içindeki su kaynaklarından faydalanılarak oluşturulan havuz ve göletler bulunuyor.

Buralar yangına müdahalede hız ve etkinlik sağlıyor. Türkiye'de toplam 2 bin 429 havuz ve 1721 gölet bulunuyor.

Antalya 455 havuz ile ilk sırada yer alıyor. Burayı 417 havuz ile Muğla ve 292 havuzla İzmir takip ediyor. Gölet sayılarına bakıldığında ise en fazla 164 gölet ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir'i 122 gölet ile Balıkesir, 115 gölet ile Amasya izliyor.

Söz konusu havuz ve göletler yangın esnasında müdahale araçlarına su sağlıyor. Havuz ve göletlerden su tankerleriyle yangınlarda kara desteği imkanı veren arazözlere su taşınıyor. Ayrıca, helikopterler de bu havuz ve göletlerden su alıp yangın sahasına atabiliyor.

Türkiye'de 2020 yılı sonu itibarıyla bulunan havuz ve göletlerin illere göre sayıları şöyle:

Havuzlar Göletler Adana 88 81 Amasya 46 115 Ankara 17 101 Antalya 455 46 Balıkesir 172 122 Bolu 21 48 Bursa 24 110 Çanakkale 62 114 Denizli 136 97 Elazığ 29 0 Erzurum 0 9 Eskişehir 48 26 Giresun 7 21 Isparta 141 97 İstanbul 8 114 İzmir 292 164 Kahramanmaraş 44 0 Kastamonu 25 44 Kayseri 7 57 Konya 27 59 Kütahya 72 101 Mersin 263 55 Muğla 417 29 Sakarya 4 74 Trabzon 0 14 Zonguldak 24 23 Toplam 2429 1721