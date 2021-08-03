Orman nöbetinden izlenimler
Ormanlık alanların çevresinde yaşayan yöre sakinleri, yangın riskine karşın nöbet tutuyor. O yörelerden biri de Fethiye'ye bağlı Kayaköy ve Ölü Deniz. Nöbet tutan Fethiyeliler, Habertürk'e yaptıkları açıklamada "Yağmur mevsimine kadar buradayız" dedi
Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınları büyük yıkıma neden oldu. Felaket, maddi zararın yanı sıra büyük moral bozukluğu da oluşturdu. Yöresinde orman yangını meydana gelen vatandaşlarımız, görevlilerle birlikte neredeyse içine daldıkları alevleri söndürmeye çalışıyor.
Ölü Deniz'deki orman yoluna konulan su bidonları yangın çıkması halinde ilk müdahalede kullanılacak. Kayaköy'de çıkan yangından kaçan dağ keçileri yol kenarına kadar indi.
Yöresinde orman yangını meydana gelmemiş veya gelse bile az hasarla atlatmış olan vatandaşlarımız ise geceleri nöbet tutuyor. Birçok yörede geceleri nöbet tutulmasının bir nedeni orman yangınını başlatan kişi veya kişilerin olması halinde güvenlik yetkililerine ihbarda bulunmak. İkincisiyse çıkması halinde yangına ilk anda müdahale etmek.
Fethiye'de de orman nöbeti tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde Kayaköy'de çıktıktan sonra kısa sürede söndürülen orman yangınının ardından yöre sakinleri geceleri ormanda nöbet tutmaya başladı. Kendi aralarında gruplar kurarak vardiyalı bir sistemle nöbet tutan yöre sakinlerine göre orman yangınları bazı bölgelerde aşırı sıcak havadan dolayı çıkıyor. Bazıları ise kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinçli olarak çıkartılıyor.
Geceleri zifiri bir karanlığa ve sessizliğe sahip ormanlarda nöbet tutanlar arasında bulunan bir grupla yaptığım sohbet sırasında iki gece önce kimliği belirsiz bir kişi gördüklerini ve jandarmaya ihbarda bulunduklarını öğrendim. Jandarma, ihbar edilen bölgeye hemen gelmiş gelmesine ama söz konusu kimliği belirsiz kişinin izine rastlayamamışlar. Açıkçası geniş bir alanda ve o zifiri karanlıkta arama çalışması bir hayli zor. Sabah, gün ışıdığında ise boş bir bidon bulunmuş.
Ersel Erelli (Turizmci), Emrah Yaba (Havuz bakım ustası), Emre Yaba (Kaptan), Hakan Karaca (Kaptan), Halil Tellioğlu (Diş hekimi) ve Okan Yağlı (Turizmci) Ölü Deniz ile Kayaköy arasındaki ormanlık alanda nöbet tutan Fethiyeliler arasında bulunuyor. Kimi motosıkletiyle kimi otomobiliyle orman girişlerinde nöbet tutarak güvenlik güçlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ölü Deniz ile Kayaköy arasındaki güzergâhta bir TOMA hazır bekletiliyor, jandarma devriye geziyor ve orman yolunun ana giriş ve çıkışlarında polis ekibi otomobilleri durdurarak kimlik kontrolü yapıyor.
Nöbetlerine katıldığım Fethiyeliler, "Daha ne kadar nöbet tutacaksınız?" soruma şöyle cevap verdiler; "Gündüzleri kendi işlerimizi yapıyoruz. Geceleri de vardiyalı olarak yağmur mevsimi gelene kadar buradayız. Yarın havadaki nem oranı artacakmış ama biz yağmur mevsimine kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz. Yangınlar kişilerce çıkartılıyorsa onlara müdahale etmemiz söz konusu değil. Çünkü ormanları yakacak kadar insanlıktan çıkmışlarsa silahlı olabilirler. Biz sadece güvenlik güçlerine ihbarda bulunabilir ve yeni başlayan yangına müdahale edebiliriz.”
Fethiyeliler, Ölü Deniz ile Kayaköy arasındaki orman yoluna ellişer metre arayla su bidonları bıraktı.
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