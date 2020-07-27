Orman yangınının mangaldan çıktığı tespit edildi - BURDUR

AA

İlçeye bağlı Dutalan köyündeki kızılçam ormanında çıkan ve çok sayıda ekiple müdahale edilerek kontrol altına alınan yangının, bir vatandaşın evinin bahçesinde yaktığı mangalın devrilmesi sonucu başladığı belirlendi.Devrilen mangaldaki korların bahçedeki otları tutuşturduğu, daha sonra rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçradığı yangın, yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin de yer aldığı çok sayıda ekibin çalışması sonucu kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangından 4,2 hektarlık kızılçam ormanı etkilendi.Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin canla başla çalışarak yangını kontrol altına aldıklarını söyledi.Yangının dikkatsizlik sonucu başladığına dikkati çeken Ünal, "Yangın açısından dikkat edilmesi gereken hassas dönemlerdeyiz. Küçük bir ihmalle mangal yakılması ve ateşin ormana sıçrayarak kontrolden çıkması sonucu bazı yerler kül oldu. Ciğerlerimizin bir parçası gitmiş vaziyette. Ben vatandaşlarımızdan yaz döneminde çok dikkatli olmalarını, ormanlık alanda ateş yakmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.Öte yandan, yangının başladığı evin sahibinin alevlere müdahale etmek istediği sırada vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.