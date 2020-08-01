Orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü - BALIKESİR

Hondular Mahallesi mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ot yangını ormana sıçradı.Kısa sürede büyüyen alevlere Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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